Bei der Jungen Philharmonie stehen Zeichen auf Abschied

Seit 2020 vereitelte Corona zweimal die Austragung des Jubiläumskonzerts der Jungen Philharmonie Freistadt zum 800-Jahr-Jubiläum der Bezirksstadt. Eines gelang aber der Pandemie nicht: die Junge Philharmonie zum Verstummen zu bringen. Die Musikbegeisterten bereiteten sich auf den Tag X vor und probten vor allem in letzter Zeit intensivst, denn am 29. Juni (20 Uhr) gibt es mit "Freistadt in Concert" eine große musikalische "Auferstehungsfeier" in der Messehalle Freistadt. Es ist auch das Jubiläumskonzert zum 35-jährigen Bestehen des Orchesters.

Unter der Leitung von David Pennetzdorfer, Mitglied der Wiener Philharmoniker, wird in der Messehalle ein Hauch philharmonischer Klangkultur schweben, wenn das Orchester zusammen mit dem Linzer Spitzenvokalensemble "Hard Chor" und der Landesmusikschule Freistadt musikalische Leckerbissen zu Gehör bringen wird. Dabei begegnen zehn der schönsten Filmmusiken aus Hollywood – mit Filmausschnitten auf einer Großleinwand – der "Chorfantasie" von Ludwig van Beethoven mit Veronika Lehner als Solistin am Klavier. Besonderer Höhepunkt des Konzerts ist die Uraufführung des eigens für das Stadtjubiläum komponierten Auftragswerks "The Freystadt Symphony" des in Wartberg lebenden Komponisten Lanvall: "Vom Stil her darf man es durchaus als spätromantisches Werk bezeichnen. Natürlich kommt meine Vorliebe für Anton Bruckner durch, den für mich größten Komponisten aller Zeiten." Dabei kombiniert Lanvall Elemente von Rock und Heavy Metal.

"Man kann durchaus behaupten, dass dieses Konzert unser großartigstes seit der Gründung vor 35 Jahren wird", verspricht der künstlerische Leiter Konsulent Hermann Haider dem Publikum. Und doch mischt sich zur Vorfreude auch gewaltige Wehmut. Denn das Konzert ist vermutlich das letzte des Orchesters! Für Friedrich Hofer, Langzeit-Obmann des Vereins zur Förderung der Jungen Philharmonie, ist es sehr bedauerlich, dass sich derzeit niemand bereit erklärt, nach dem gesundheitsbedingten Rückzug von Hermann Haider das wertvolle musikalische Erbe weiterzuführen. Deshalb wird wohl an diesem Juniabend in den Herzen der Besucher auch Peter Kreuders "Sag beim Abschied leise Servus" nachklingen. In Zukunft wird sicherlich ein Stück musikalisches Freistadt fehlen.

Wer aber die Junge Philharmonie noch einmal hören möchte: Vorverkaufskarten sind bei Bücher-Papier Wolfsgruber in Freistadt, auf Oeticket sowie bei allen Raiffeisenbanken erhältlich.