Bei den Sommerspielen Grein fallen die Hüllen

Weniger ist mehr. In diesem Fall: Weniger angezogen ist mehr Geld. Das denken sich fünf arbeitslose Außenseiter aus der britischen Provinz. Sie suchen einen Weg aus ihrer Hoffnungslosigkeit und finden ihn auch, indem sie eine männliche Strippergruppe zusammenstellen, um mit ihrer Show das weibliche Publikum in Dorfdiscos zu beeindrucken.

Freilich sind die Teilnehmer dieses Unterfangens nicht gerade jung und entsprechen auch so gar nicht dem Bild des knackigen Poster-Boys. Doch wo ein Wille ist, sollte auch ein Weg sein und dafür nehmen sie die Mühen des Showbusiness auf sich. Unter Schweiß und Tränen, aber auch mit viel Humor.

Das von Stephen Sinclair und Anthony McCarten verfasste Theaterstück "Ladies Night" wurde mit der Verfilmung "The Full Monty – Ganz oder gar nicht" international bekannt. Beim Theatersommer Grein ist es ab dem 11. August in einer Bearbeitung der "ART workers" sowie der Regie von Cordula Feuchtner und Christian Böhm zu sehen. Auf der Bühne stehen Boris Hanreich, Oliver Hebeler, Christian Böhm, Stefan Ried, Joachim Claucig und Cordula Feuchtner. Kartenvorverkauf: Trafik Hader; Tel. 07268 / 382 sowie per Mail: tickets@artworkers.at

