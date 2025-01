Bei Arztbesuch: Bursch (14) stahl in Waldhausen Geldtasche von Pensionistin

Zu dem Diebstahl kam es am Dienstag in einer Arztpraxis in Waldhausen im Strudengau (Bezirk Perg). Laut Polizei soll der 14-Jährige in die Handtasche einer Pensionistin gegriffen und daraus die Geldtasche der Frau gestohlen haben. Darin befanden sich 50 Euro in bar, die Bankomatkarte und E-Card der 80-Jährigen. Danach ging der Schüler zu einem Zigarettenautomaten kaufte mit der Bankomatkarte E-Zigaretten (Vapes) und Nikotinbeutel (Snus). Das Bargeld nahm er aus der Geldtasche und entsorgte sie danach in einem Mülleimer.

Zwei Tage später zeigte die 80-Jährige den Diebstahl an. Der Jugendliche konnte gefasst werden. Er gestand die Tat und gab die gekauften Produkte heraus. Bei der Durchsuchung des Mülleimers fanden Polizisten die gestohlenen Geldbörse und gaben sie der Pensionistin zurück. Der 14-Jährige wird angezeigt.

