Bei Angriff auf Bundesliga-Elite setzt Mauthausen auf Brasilien-Legionär

Ein Zittern um den Klassenerhalt, wie man es in der abgelaufenen Saison erleben musste, wollen die Verantwortlichen der Askö Glas Wiesbauer Mauthausen kein zweites Mal riskieren. Deshalb wurde Ausschau nach einer passenden Verstärkung gehalten ? und diese wurde in Brasilien gefunden. Lucas Silva heißt der junge Mann, der das Mühlviertler Bundesliga-Team mit zusätzlicher Schlagkraft ausstatten soll. Das vorgegebene Ziel lautet damit: Angriff auf die Bundesliga-Topklubs und ein Platz unter den Top-Drei des Unteren Playoffs.

"Ein Großteil unserer Probleme im vergangenen Jahr resultierte aus der hartnäckigen Verletzung von Simon Oberfichtner, für den wir im Kader keinen Ersatz hatten. Daher konnten wir in dieser Phase nur zu zweit antreten. Etliche Punkte mussten wir kampflos unseren Gegnern überlasen. Das soll uns heuer nicht mehr passieren", sagte Mannschaftskapitän Bernhard Kinz-Presslmayer bei der Teampräsentation vergangene Woche im Gasthaus Peterseil in Mauthausen.

Der 26-jährige Lucas Silva habe sich seit seiner Ankunft in Österreich vor wenigen Wochen schon gut in das bestehende Bundesliga-Team mit Bernhard Kinz-Presslmayer (43), Martin Leonhartsberger (32) und Simon Oberfichtner (27) eingefügt. "Lucas passt super zu uns. Jetzt können wir wieder angreifen. Wir peilen einen Platz im Oberen Play-Off der Bundesliga an", sagt Kinz-Presslmayer.

Der Kapitän wird ab heuer nicht nur als Sportler Mauthausens Ambitionen in der Tischtennis-Bundesliga unterstützen. Als neuer Sektionsleiter übernimmt Kinz-Presslmayer auch die Agenden von Tischtennis-Legende Norbert Traxler, der dieses Amt zuletzt unglaubliche 50 Jahre lang ausgeübt hatte. "Norli war über Jahrzehnte eine verlässliche Stütze und der gute Geist der Mauthausener Tischtennisfamilie. Sein Einsatz legte die Basis für eine Erfolgsgeschichte mit vielen großartigen Leistungen, auch auf internationaler Ebene. Jetzt wollen wir wieder neu durchstarten. Es ist alles angerichtet, jetzt braucht ihr nur mehr Meister werden", versprüht auch Teammanager und OÖ-Verbandspräsident Hans Friedinger jede Menge Optimismus.

Breiter aufstellen wollen sich die Mauthausener auch in der Nachwuchsarbeit. Zusätzlich zum wöchentlichen Jugendtraining mit Jürgen Lehner wird OÖTTV-Trainer Richard Györi auch in der Volksschule die Kinder für den Tischtennissport begeistern. "Das bietet dem Nachwuchs viele tolle Möglichkeiten und das ist auch mir besonders wichtig", sagt Hauptsponsorin Michaela Wiesbauer. Dass es im Ort ein Interesse an Tischtennis gibt, zeigte das große Echo der diesjährigen Ferienpass-Aktion, die man künftig jährlich anbieten möchte.

Die neue Bundesliga-Saison beginnen die Mauthausener mit einer Heim Doppelrunde am 23. September (15 Uhr) gegen Wiener Neudorf und am 24. September (10 Uhr) gegen Guntramsdorf.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper