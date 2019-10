Behörde erteilte Genehmigung für neues Musikheim

Nach dem Abschluss der Planungsarbeiten konnte nun auch die behördliche Bauverhandlung positiv abgeschlossen werden. Das neue Zentrum für die Musik in Rechberg wird nordseitig an das Obergeschoß der Volksschule angebaut. Aufschließung und Zugang sollen über die Zufahrt am Sonnenhang erfolgen.

Im Frühjahr 2020 soll mit den Bauarbeiten begonnen werden. Zuvor müssen noch die einzelnen Bauabschnitte ausgeschrieben und vom Gemeinderat beschlossen werden. Derzeit wartet man am Gemeindeamt auch noch auf die Übermittlung des Finanzierungsplans seitens des Landes Oberösterreich. Als Generalübernehmer des Projekts hat man mit der WSG Linz einen im Kommunalbau erfahrenen Partner an Bord geholt.