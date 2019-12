Am heutigen 3. Dezember wird der internationale Tag der Menschen mit Behinderung begangen. Ein guter Grund, sich in diesem Zusammenhang ein paar grundsätzliche Fragen zu stellen. Die OÖN haben das mit Robert Höfer (57) vom Verein "freiraum-europa" getan. Der Marketer und Maschinenbauingenieur arbeitet seit zwei Jahren für die Non-Profit-Organisation in Linz, die sich international für den Abbau von baulichen, technischen und sozialen Barrieren einsetzt.