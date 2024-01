Begeisterung für Darts füllte die Perger Turnhalle 

Insgesamt 128 Teilnehmer spielten sich am Samstag beim ersten Perger Darts Open in der bestens besuchten Turnhalle durch den Turnierbaum.

Lautstarker Jubel in einer vollen Halle, spektakuläre Aufnahmen und ein Finale, für das die Beschreibung "Krimi" eine sträfliche Untertreibung darstellt: Die erste Auflage des Perger Darts Open machte diesen Samstag im Veranstaltungszentrum "Die Turnhalle" deutlich, warum sich der einstige Pub-Zeitvertreib zu einem elektrisierenden Sport für ein breites Publikum gewandelt hat.

Jeweils 64 Darts-Spieler waren in einem A- und einem B-Bewerb am Start. Erst nach 1 Uhr in der Früh standen mit Lukas Böhm (B-Bewerb) und Pero Ljubic (A-Bewerb) die Turniersieger fest. Der gebürtige Kroate Ljubic, der bereits einige Male PDC-Luft schnuppern durfte, gewann das Finale gegen Dominik Sonnberger aus Reichenthal hauchdünn mit 3:2. Wobei Sonnberger als tragischer Held die Bühne verließ: Er lag bereits mit 2:0 voran und hatte auch im "Decider" die Nase vorn. Dort vergab er jedoch eine ganze Reihe an Match-Darts und musste sich am Ende seinem Konkurrenten geschlagen geben. Da konnte auch der Applaus des Publikums die Laune nur bedingt heben.

Seinem Beinamen "The Gentle" alle Ehre machte Stargast Mensur Suljovic: Der Wiener Darts-Profi, dessen bisherige Karriere von der Nominierung zur "Premiere League Of Darts" sowie einem fünften Platz in der Weltrangliste gekrönt ist, spielte zwar nicht selbst mit, stand aber für unzählige Selfies sowie Autogramme bereit. Und er hatte im OÖN-Interview viel Lob für die Veranstalter parat: "Um ehrlich zu sein, wusste ich bis heute gar nicht, wo Perg überhaupt liegt. Umso beeindruckter bin ich von diesem Turnier. So etwas habe ich in Österreich selten erlebt. Es ist sensationell, mit wie viel Begeisterung, aber auch Professionalität die Jungs vom Organisationsteam bei der Sache sind."

Lob, das man beim DSV Prinz Brunnenbau gerne hörte: "Wir sind rundum glücklich, wie der Tag verlaufen ist. Mithilfe unserer eigenen Bundesliga-Spieler haben wir ein Event-Team auf die Beine gestellt, um uns penibel auf unser erstes Turnier vorzubereiten. Wir stehen jetzt noch völlig unter Strom", sagte Benjamin Großsteiner vom Organisationsteam am Sonntag. Fazit: Perg hat seine Feuertaufe als Darts-Hochburg mehr als bestanden.

