Begeisterndes Silvesterkonzert zum 20 Jahr-Jubiläum des Salzhofs

Als am 14. Juni 2003 der Salzhof, einst bedeutende Salzlagerstätte, nach einer bespielhaften Restaurierung wieder eröffnet wurde (dafür gab es den Landespreis für Denkmalpflege), hoffte man, dass in dieses moderne Veranstaltungszentrum auch reges kulturelles Leben einkehren werde. Die Hoffnungen erfüllten sich. Dazu trugen auch die Silvesterkonzerte bei, die nun nach vierjähriger Zwangspause am 31. Dezember 2023 in dem wunderschönen Ambiente dank dem Ensemble "Capella Salonisti" ein gelungenes Revival erfuhren und Freistadt musikalisch wieder in das neue Jahr rutschen ließ.

Kaum hatten die vierhundert Besucher, über die romantischen Gässchen dem Salzhof zustrebend, im Kulturhof Platz genommen, konnten sie sich bereits wie beim Neujahrskonzert im Wiener Musikvereinssaal fühlen. Zum Aufwärmen führten die zehn Musikerinnen und Musiker, allesamt Lehrende des OÖ. Musikschulwerkes, mit der Ouvertüre aus der Zauberflöte in den erwartungsvollen Abend ein. Mit Josef Strauß` Polka schnell "Ohne Sorgen" verband das Publikum wohl auch die Wünsche fürs neue Jahr, während darauf folgend Charles Gounods "Je veux vivre" aus "Romeo und Julia" vielen Menschen aus der Seele sprach: Ich möchte leben! Was der Sopransolistin des Abends, Eva-Maria Marschall, durch ihre Interpretation auch bestens ausdrückte. Gefühlvoll und mit Schwung brachte das Ensemble Leo Delibes Walzer "Pas des fleurs" aus "Naila" zu Gehör, ehe Christian Haimel in "Sei nicht bös´" von Carl Zeller mit seinem geschmeidigen Tenor glänzte. Nach dem "Champagner Galopp" von Hans C. Lumbye luden die Gesangssolisten mit Emmerich Kalmans "Gräfin Mariza" im Duett ein, nach Varasdin mitzukommen. Aber es ging nur in die Pause.

Zurückgekehrt wartete sogleich "Orpheus in der Unterwelt" von Jacques Offenbach. Dabei waren die Solis von Johannes Watzinger (Cello), Veronika Traxler (Geige) und Magdalene Furtmüller (Oboe) ein besonderer Hörgenuss. Dem folgten Astor Piazolles Tango sowie "Ich hätt´ getanzt heut Nacht" aus "My Fair Lady" mit Eva-Maria Marschalls mitreißendem Solo. "Czardas" von Vittorio Monti führte abermals mit temperamentvollem Solo Veronika Traxler (Geige) in die Pußta, dem sich ein "Pasa Doble" von Jaime Texidor anschloss. Wie Robert Stolz´ "Zwei Herzen im Dreivierteltakt" authentisch klingen kann, zeigten Eva-Maria Marschal und Christian Haimel im ehelichen Duett. Trotz Johann Straußens "Perpetuum mobile" musste dem Silvesterkonzert 2023 ein Schlussakkord folgen. Mit zwei enthusiastisch geforderten Zugaben entließ das Ensemble, jedoch der Größe des Klangkörpers geschuldet nicht mit Donauwalzer und Radetzkymarsch, sondern mit der Schnellpolka "Leichtes Blut" von Johann Strauss Sohn und der "Champagnerarie" aus Verdis La Traviata die dankbaren Zuhörer:innen schwungvoll in das neue Jahr.

An der Schwelle des Bruckner-Jahres wäre es erfreulich gewesen, auch dem Genius Loci des nahen Windhaag bei Freistadt, Anton Bruckner, die Ehre zu erweisen. Seine "Tanzmusik aus Windhaag" hätte durchaus in den musikalischen Rahmen gepasst.

Fazit: Unterhaltsamer Silvesterabend auf musikalisch und künstlerisch hohem Niveau, der die Welt rund um die Stadtmauern zumindest zweieinhalb Stunden vergessen ließ. Viel trug dazu die Moderation von Heidi Kreischer bei. Mit ihrem Motto "Humor ist das Salz der Erde", Bonmots, Anekdoten und viel Charme legte sie den verbindenden Faden durch den genussvollen Silvesterabend. – Salonisti und Salz(hof) – Gott erhalt‘s!

Autor Karlheinz Sandner Karlheinz Sandner