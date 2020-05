Befreiungsfeier im Radio

Neue Wege in der Erinnerungskultur beschreitet das Gedenkdienstkomitee Gusen anlässlich des 75. Jahrestags der Befreiung des KZ Gusen. Anstatt herzlicher Umarmungen vor Ort sendet das Gedenkdienstkomitee Gusen am Samstag, 9. Mai (17 Uhr), Botschaften aus aller Welt. "Besonders freuen wir uns über die Beiträge von einigen der Überlebenden von Gusen und deren Angehörigen", sagt Bernhard Mühleder vom Gedenkdienstkomitee. Der Schwerpunkt entstand auf Initiative des Freien Radios Freistadt und ist in ganz Österreich zu hören.

Zudem hat Rudolf Haunschmied Beiträge über die Geschichte der Lager Gusen I, II und III sowie die Schwierigkeiten bei der Gedenkarbeit heute gestaltet: www.frf.at