Beeinträchtigte Künstler verkaufen nun auch im Onlineshop

Unter der Marke "enthindert kreativ" entstehen in der Oase-Werkstatt in Haslach, einer Einrichtung des Arcus-Sozialnetzwerkes, viele kreative Einzelstücke. Menschen mit Beeinträchtigungen bemalen und gestalten Textilien und verschiedenste Kunstwerke. Nun haben die kreativen Köpfe der Oase die Zeit des Lockdowns genutzt, um auch online ihre Produkte anbieten zu können. Nach einer intensiven Vorbereitungszeit kann sich das Ergebnis im Arcus-Onlineshop sehen lassen. Auf der Webseite www.enthindert-kreativ.at können die verschiedenen Unikate bestaunt und vor allem online gekauft werden. In weiteren Schritten wird dann die Produktpalette mit Kunstwerken aus allen Arcus-Werkstätten ergänzt und erweitert.

Das Onlineprojekt hat auch viele positive Nebeneffekte. Den betreuten Menschen der Oase eröffnet sich ein neues Betätigungsfeld. Sie können diverse Arbeiten am Computer übernehmen, Produktfotos machen, verkaufte Produkte verpacken und versenden und vieles mehr. Es macht ihnen Spaß und bereichert ihren Arbeitsalltag in der Werkstatt.

Bei den bemalten Grundmaterialien, wie dem Leinen, wird großer Wert auf Regionalität gelegt. Es werden aber auch gebrauchte Textilien wiederverwendet, um Ressourcen zu schonen. Bei den angebotenen Frotteetüchern gibt es eine Kooperation mit dem Österreichischen Blindenwerk. Das heißt, diese Tücher werden zum Teil von sehbeeinträchtigten oder blinden Menschen erzeugt.