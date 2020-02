„Beeindruckend und erschreckend“ fällt die Arbeitsbilanz des Sozialservice Freistadt aus

Eine Bilanz, die vor allem den Helfern schmeichelt, weniger aber dem Zustand der Gesellschaft, legte das Sozialservice Freistadt anlässlich seiner Vollversammlung vor. „In den beiden vergangenen Jahren konnten wir 2140 Klientinnen und Klienten in unseren Beratungsstellen Freistadt und Pregarten helfen. Das ist ein gleichbleibend hohes Niveau und zeigt, wie wichtig unsere Beratungseinrichtung in der Region ist. Wir helfen mit Hand und Herz, vertraulich und kostenlos“, sagt LAbg. Michael Lindner (SP), der bei der Versammlung als Obmann des Vereins bestätigt wurde.

Als „beeindruckend und erschreckend zugleich“ bezeichnet Lindner die Bilanz bei den organisierten Hilfsgeldern. Hier wurde mit 132.902 Euro eine Rekordsumme für Menschen in der Region organisiert. Er sei stolz auf das kompetente und aktive Beraterteam rund um Geschäftsführerin Renate Leitner. Aber es sei auch erschreckend, wie viele Menschen rund um Freistadt und Pregarten von schwierigen Lebenslagen und Armut betroffen seien, zieht Lindner eine durchaus zwiespältige Bilanz.

In den kommenden Monaten will sich das Sozialservice dem Jahresschwerpunkt „Kinderarmut“ widmen. Lindner: „Studien zeigen, dass 19 Prozent aller Kinder und Jugendlichen in Österreich Armutsgefährdet sind. Wir gehen davon aus, dass auch etwa jedes fünfte Kind in unserer Region von Armut gefährdet ist.“ Deswegen will das Sozialservice Freistadt heuer verstärkt Bewusstsein für das Thema schaffen und gemeinsam mit anderen Organisationen ganz konkret vor Ort unterstützen. Neben Geschäftsführerin Renate Leitner sind in den Stützpunkten Freistadt und Pregarten Traudi Neuhuber-Peböck, Alois Bräuer, Birgit Baresch (derzeit in Karenz) und Theresa Schinnerl-Leitner für Menschen im Einsatz, die in finanzielle und persönliche Notlagen geraten sind.