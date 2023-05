Bayerische Gartenschau am Geyersberg im Dreiländereck

Noch bevor in Wolfsegg am Hausruck mit dem "Gartenfestival" am 17. Juni ein neues Gartenschau-Veranstaltungsformat in Oberösterreich erblüht, gibt es in Grenznähe einen weiteren Höhepunkt für alle Gartenliebhaber: die bayerische Landesgartenschau in Freyung. Diese startet schon am 25. Mai und kann bis zum 3. Oktober besucht werden. Drei Wochen vor der Eröffnung gab es die Möglichkeit eines ersten Eindruckes für Politik und Presse. Auf 800 Metern findet am Geyersberg die bislang höchstgelegene bayerische Gartenschau statt. "Jeder wird erleben, welch bezaubernder Ort der Geyersberg ist", schwärmte der Freyunger Bürgermeister Olaf Heinrich.

Freyung ist die zweitkleinste Stadt, die bisher eine Gartenschau ausrichtet. "Aber ich glaube, die Bedeutung ist viel weitreichender. Die ganze Region steht hinter dieser Veranstaltung und beteiligt sich, Sponsoren, Ehrenamtliche, viele weitere Menschen. Es bleibt über die Gartenschau hinaus ein Gefühl: Gemeinsam können wir vieles, Großes erreichen und Werte schaffen." Der Landkreis Freyung-Grafenau ist mit einem Regionalpavillon auf dem elf Hektar großen Gelände der Landesgartenschau vertreten. Eine Idee, die schon im "Bio.Garten.Eden" in Aigen-Schlägl 2019 Gefallen fand. Der Regionalpavillon dient als Plattform, um den Landkreis an der Grenze als wertigen Lebensraum einer breiten interessierten Öffentlichkeit zu präsentieren. Bayerns Staatsminister für Umwelt und Verbraucherschutz, Thorsten Glauber, bezeichnete Landesgartenschauen als wichtigen Bestandteil kommunaler Entwicklung, einer Regionalentwicklung von Erlebnisorten, die weit über die Gartenschauen hinaus bestehen bleiben.

Vielfältiges Programm

Was die Besucherinnen und Besucher vom 25. Mai bis 3. Oktober auf dem Gelände der Landesgartenschau auf dem Geyersberg erwartet, zeigten die beiden Geschäftsführerinnen Claudia Lenz und Katrin Obermeier den Vertreterinnen und -vertretern der Medien und den Kooperationspartnern, die die bayerische Landesgartenschau ideell und finanziell unterstützen. Gegliedert ist das Gelände in drei Bereiche: Burgberg, Wiesenpark und Waldgärten mit einem Aktivpark. Täglich erwartet die kleinen und großen Gäste ein vielfältiges Programm mit rund 1500 Veranstaltungen. Die Gartenschau ist stets ab 9 Uhr geöffnet. Die Kassen schließen um 18 Uhr, der Einlass auf das Gelände ist bis 19 Uhr möglich. Bei Abendveranstaltungen gelten entsprechend längere Öffnungszeiten. Informationen zur Landesgartenschau Freyung 2023 unter www.lgs2023.de.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper