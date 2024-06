Baustelle: Anrainer klagen über Sperren

Über eine Baustelle im Gramastettner Rodltal ärgern sich Anrainer seit Monaten: Weil sich die Baustelle dreier Gebäude, darunter ein Mehrparteienhaus, in einer Sackgasse befindet, klagen Anrainer immer wieder über blockierte Zufahrten: "Wir können die Straße oft nicht einmal zu Fuß passieren oder kommen zu spät zur Arbeit oder zur Schule", erzählt eine Anrainerin den OÖN. Auch eine eigens eingerichtete WhatsApp-Gruppe zur rechtzeitigen Ankündigung funktioniere nur "sehr bedingt". Es gebe in die Sackgasse zwar einen zweiten Zufahrtsweg über eine Brücke. Diese sei aber so marode, dass sie nicht befahren werden darf. Außerdem würden, so eine Anrainerin, Vereinbarungen, ab wann die Straße gesperrt werden darf, "nicht so genau genommen".

Problem bekannt

Das Problem ist auch in der Gemeindestube bekannt, Bürgermeister Andreas Fazeni versucht zu beruhigen: "Wir kennen natürlich die Situation mit der Sackgasse und haben auch mit dem Bauwerber Kontakt aufgenommen", sagt er. Natürlich liege es aber in der Natur der Baustelle, dass es auch zu kurzfristigen Lieferungen kommen könne.

Auch er verweist auf die angesprochene WhatsApp-Gruppe. Ein Lichtblick für die Anrainer sei, dass die Baustelle demnächst fertig werde beziehungsweise die gröberen Arbeiten dem Ende zugingen. Freilich sei der Karren schon teilweise festgefahren. "Es wäre gut, wenn man wieder aufeinander zugehen könnte und beiderseits mehr Verständnis füreinander aufbringen könnte." Für die Gemeinde sei die Situation nicht leicht, zumal es sich nur um geringfügige Störungen handle: "Ein grobes Vergehen habe ich beim Bauwerber nicht erlebt", sagt Fazeni. Er verstehe aber auch, dass unangekündigte Lieferungen nerven können. Aber Baustellen brächten immer Belastungen mit sich: "Wenn wochenlang gestemmt wird, ist das eine Belastung und nicht lustig." Kurzfristige Sperren seien aber bis zu einem gewissen Grad zumutbar: "Wir versuchen uns helfend und schlichtend einzubringen", verspricht Fazeni.

