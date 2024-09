Bauprojekt abgeschlossen: Eurospar eröffnete in Rohrbach neuen Markt

ROHRBACH-BERG. Eine Großbaustelle im Zentrum von Rohrbach-Berg neigt sich mit der Eröffnung des neuen Eurospar-Marktes dem Ende zu. Zwar sind die Bauarbeiten am Areal noch nicht ganz abgeschlossen, zumindest ist aber der Markt selbst wieder in Betrieb.

So wurde nicht nur der Nahversorger modernisiert, sondern das gesamte Areal um den Markt neu gestaltet. Im Ortszentrum entsteht ein Geschäftsquartier, das zukünftig neben dem Eurospar auch zwei weiteren Shops, Büroflächen und dem Spar-Ausbildungszentrum Platz bieten wird. In den eineinhalb Jahren der Bauphase blieb am Standort am Ehrenreiterweg kein Stein auf dem anderen. Durch den Erwerb von Nachbargrundstücken konnte im Ortszentrum Platz für ein ganzes Geschäftsquartier geschaffen werden. Der neu gebaute Markt nimmt mit einer Verkaufsfläche von 1930 Quadratmetern – knapp 300 Quadratmeter mehr, als der Vorgängermarkt hatte – den größten Teil davon ein. Das Team rund um Marktleiter Raphael Nigl ist durch den Ausbau von 76 auf 95 Mitarbeiter angewachsen.

Mit der Umgestaltung des Areals wurden große Erdmassen bewegt. So wurde nicht nur der alte Gebäudebestand abgerissen und neu gebaut, sondern es wurde zusätzlich eine Tiefgarage errichtet. Damit konnte vor Ort, direkt im Zentrum der Stadtgemeinde, ohne zusätzliche Bodenversiegelung notwendiger Platz geschaffen werden. Insgesamt 221 Parkplätze, ober- und unterirdisch, werden zur Verfügung stehen. Neben Shops (Eisdiele, Bikeshop) und Büroflächen wird in Zukunft auch der Spar-Akademie ein Platz im Geschäftsquartier reserviert. Zusätzlich wird auf der Dachfläche des Nahversorgers ein Dachgarten installiert. Dieser soll dem angrenzenden Schulzentrum eine Spiel- und Erholungsfläche sein.

Frequenz in der Innenstadt

"Der neue Eurospar ist ein wichtiger Frequenzbringer für die Innenstadt von Rohrbach-Berg und damit ein absoluter Gewinn. Hervorzuheben ist der sparsame Umgang mit Grund und Boden. Durch die Unterbauung des gesamten Areals finden in der neuen Tiefgarage allein 120 Pkw-Stellplätze Platz. Was diesen neuen Markt zu einem besonderen Projekt macht, ist die Spiel- und Erholungsfläche am Dach – dort stehen unseren Schülern des unmittelbar angrenzenden neuen Schulzentrums zukünftig ca. 2000 m2 Freiflächen zur Verfügung", freut sich Bürgermeister Andreas Lindorfer über die Investition im Zentrum.

