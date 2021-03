Wenn es um Bäume und allen voran um Fällungen geht, sind immer Emotionen im Spiel. So auch in Ottensheim: Dort ist jetzt um die Neupflanzungen von Bäumen am Rodlgelände eine Polit-Debatte entbrannt. Stein des Anstoßes ist die "Baumfunding"-Aktion der Bürgerliste Pro O.: Damit will sie Spenden für neue Bäume auf dem Areal des besagten Naherholungsgebietes sammeln. Für diesen Vorstoß gab es aber nicht nur Lob, sondern auch Kritik – und die von "oberster Stelle", nämlich von Bürgermeister