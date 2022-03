"So viel los wie heute war an einem Freitag überhaupt noch nie", freute sich Messepräsident Franz Kastler gestern Vormittag über den starken Zustrom an Besuchern am Eröffnungstag der Mühlviertler Baumesse in der Messehalle Freistadt. Bereits eine halbe Stunde vor dem Einlass hätten sich Besucher vor den Eingängen angestellt, um zur ersten großen Messeveranstaltung nach Aufhebung der Corona-Einschränkungen zu kommen.