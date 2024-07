Baum stürzte um: 44-Jährige im Rodlbad verletzt

Notarzt, Rettung, Feuerwehr und Polizei standen am Sonntagnachmittag nach einem Unfall im Gemeindegebiet von Gramastetten (Bezirk Urfahr-Umgebung) im Einsatz: Laut Polizeibericht war eine 44-Jährige im Rodlbad von einem Baum getroffen worden, der aus noch ungeklärter Ursache in einem Waldstück umgestürzt war.

Die Frau aus Altenberg war – wie zahlreiche andere Badegäste an diesem heißen Sonntag – an die Rodl gekommen, um sich abzukühlen. Mit ihrer siebenjährigen Tochter saß sie auf einem Felsen im Wasser, als gegen 16 Uhr plötzlich zwei etwa 15 Meter hohe Eschen im nördlichen Waldgebiet umstürzten.

Während sich die Tochter und weitere Badegäste gerade noch in Sicherheit bringen konnten, hatte die 44-Jährige weniger Glück: Sie wurde vom Geäst am Kopf getroffen und so schwer verletzt, dass sie vom Notarzt versorgt und dann in den Med Campus 3 gebracht werden musste. Die Hintergründe des Unglücks waren am Sonntagabend noch Gegenstand der Ermittlungen.

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.