Baugewerbe-Effekt: Leichter Anstieg der Arbeitslosigkeit im Bezirk Freistadt

Die frostigen Temperaturen Anfang Dezember haben den Arbeitsmarkt im Bezirk Freistadt merklich eingebremst. Früher als sonst mussten Baustellen eingestellt und Dienstnehmer gekündigt werden. Daher stieg die Arbeitslosenquote im Bezirk Freistadt auf 3,7 Prozent.

„Es ist nicht unüblich, dass die Arbeitslosenzahlen, auf Grund der vielen Beschäftigten im Bau- und Baunebengewerbe, bei uns im Dezember stärker ansteigen“, sagt AMS Freistadt Leiter Alois Rudlstorfer. 498 der insgesamt 1138 Arbeitsuchenden würden jedoch über eine Wiedereinstellzusage bei ihrem Dienstgeber verfügen. Diese würden laut Rudlstorfer nach dem Winter wieder die Beschäftigung in ihrem Betrieb aufnehmen und seien daher nicht aktiv auf Arbeitsuche. Tatsächlich eine neue Arbeit suchten Ende Dezember 640 Personen. Das ist etwas weniger als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Aus den Betrieben der Region sind derzeit 646 offene Arbeitsstellen beim AMS gemeldet.

Stark sinken derzeit die Zahlen bei den Langzeitarbeitslosen. Bei Personen, die bereits länger als ein halbes Jahr auf Arbeitsuche sind, beträgt der Rückgang 27 Prozent. Noch stärker fällt der Rückgang mit 41 Prozent bei allen aus, die länger als ein Jahr keinen Job haben. Begünstigt wird diese Entwicklung durch diverse Förderprogrammen des AMS und den nach wie vor hohen Arbeitskräftebedarf der Unternehmen im Bezirk. Um freie Stellen besetzen zu können, greifen diese verstärkt auf Bewerber zurück, die vor einigen Jahren nicht in die engere Wahl gekommen wären. „Unternehmen, die überprüfen wollen, ob eine Person ins Unternehmen passt oder entsprechende Kenntnisse mitbringt, unterstützen wir im Rahmen einer Arbeitserprobung“, erklärt Freistadts AMS Chef.

Lehrstellenmarkt

Deutlich mehr offene Stellen als derzeit nachgefragt werden, gibt es auch bei den Lehrlingen. 256 offen Lehrstellen sind derzeit von den Freistädter Unternehmen beim AMS gemeldet. Dem stehen 183 Lehrstellensuchende gegenüber – 162 davon besuchen derzeit noch das letzte Jahr der Pflichtschule, suchen aber bereits jetzt einen Ausbildungsplatz ab Juli 2023. „Da die Lehrlinge die Fachkräfte der Zukunft sind, die wir für die Absicherung unseres Wirtschaftsstandortes dringend brauchen, appelliere ich an alle Jugendlichen und deren Eltern, sich zuerst das Lehrplatzangebot im Bezirk anzusehen, bevor sie in Erwägung ziehen, sich Richtung Zentralraum zu orientieren“, sagt Rudlstorfer.

Die meisten offenen Lehrstellen gibt es momentan in den Fremdenverkehrsberufen (60), in den Metall- und Elektroberufen (50), im Handel (47) und in den Bauberufen (38).