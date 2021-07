Bauernhofbrand nach Blitzschlag in Waldhausen

Der Brand einer Maschinenhalle bei einem landwirtschaftlichen Betrieb forderte in der Nacht auf Sonntag die Feuerwehren im Osten des Bezirks Perg. Kurz vor 22 Uhr setzte laut Angaben der Feuerwehr Waldhausen ein Blitz das Stromnetz sowie die Steuerungscomputer in den Ställen des Bauernhofs außer Gefecht. Kurz darauf fing auch der Dachstuhl der Maschinenhalle Feuer.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Halle bereits in Vollbrand und drohte einzustürzen. Die Feuerwehrleute konzentrierten sich daher darauf, die umliegenden Gebäude vor dem Funkenflug zu schützen. Die Maschinenhalle, in der sich noch mehrere landwirtschaftliche Arbeitsgeräte befanden, wurde aber komplett zerstört. Außerdem wurden sämtliche Stromverteiler im Hauptgebäude und die Steuerungscomputer in den Ställen zerstört. Die Schadenssumme dürfte nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Eurobereich liegen.

Um 0:30 Uhr konnte Brandaus gegeben werden, fortan mussten lediglich noch Nachlöscharbeiten durchgeführt werden. Umliegende Landwirte sowie eine Versorgungsleitung aus dem Sarmingbach stellten während des Einsatzes die Wasserversorgung sicher. Ein Teil der in Halle befindlichen Maschinen und Fahrzeuge konnte leider nicht mehr gerettet werden.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren aus Waldhausen, Dimbach, Grein, Reitberg, Saxen, St. Nikola, Dorfstetten (NÖ), Nöchling (NÖ) und Sankt Oswald (NÖ).