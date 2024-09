Bauern fürchten immer mehr "Regulierungswut"

Ein gutes Dutzend Landwirte hat sich am Hof von Andreas Hackl in Windgföll in der Gemeinde Weitersfelden versammelt, die meisten sind Funktionäre in der Standesvertretung. Ihren Unmut erregt der Beschluss zur Renaturierungsverordnung. "Wir bekommen immer mehr aufs Auge gedrückt. Die Regulierungswut ist nicht mehr auszuhalten", sagt Hackl. Der Einladung zum Lokalaugenschein in Weitersfelden ist auch Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weninger gefolgt. "Ich verstehe euch natürlich. Wir wollten nicht, dass Österreich zustimmt. Jetzt müssen wir aber bestmöglich damit umgehen", sagt sie. Nun müsse man eben klar Position beziehen, um proaktiv mitzuwirken. Was den Unmut der Bauern zusätzlich erregt, ist die Tatsache, dass die Region ohnehin schon durch Natura-2000-Gebiete geprägt ist. Viel Spielraum zur zusätzlichen Renaturierung sehen die Landwirte nicht. Sollten zusätzliche Auflagen kommen, fürchten die Funktionäre ein beschleunigtes Höfesterben. Das Renaturierungsgesetz, welches vor kurzem auf EU-Ebene beschlossen wurde, beruht auf der Feststellung der EU-Kommission, wonach mehr als 80 Prozent der bewerteten Lebensräume in keinem guten Zustand seien. Auch in Österreich sei die Mehrheit der Lebensräume in einem ungünstigen Zustand. Genau gegen diese Feststellung wehren sich die Bauern. Gerade in Österreich habe man im Naturschutz schon enorme Vorleistungen vollbracht. "Diese umfangreichen Vorleistungen, welche die österreichischen Land- und Forstwirte sowie die Wasserwirtschaft erbringen, müssen für die Umsetzung jedenfalls berücksichtigt werden und das Eigentum der Betriebe und Gemeinden geschützt werden", sagt auch die Agrarlandesrätin den aufgebrachten Landwirten. Knackpunkt sei, dass die Standards innerhalb der EU nicht einheitlich seien. Keinesfalls dürfe es passieren, dass österreichische Landwirte die Vorgaben übererfüllen müssen: Für die Festlegung von Lebensraumtypen und die Bewertung des Erhaltungszustands seien europaweit einheitliche Indikatoren sicherzustellen, um unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe in den Mitgliedstaaten zu verhindern.

Ja (aber) zum Naturschutz

Grundsätzlich stehe man dem Naturschutz nicht ausschließlich negativ gegenüber. Mit Anreizsystemen sei schon in der Vergangenheit viel erreicht worden. Dieser "Vertragsnaturschutz" müsse auch in Zukunft Priorität haben. Freilich wirkten Beschlüsse wie jener zur Renaturierungsverordnung nicht gerade vertrauensbildend: "Wir sind natürlich schon allem gegenüber skeptisch: Wenn der Naturschutz einmal den Fuß in der Tür hat, wird es immer schwieriger, vernünftig zu wirtschaften", sagt Hackl. Wachse die Ablehnung gegen Maßnahmen allgemein, könne das nicht im Sinne des Erfinders sein. So fürchten die Weitersfeldner Bauern zum Beispiel eine weitreichende Pflicht zur Wiedervernässung von Grünlandflächen. "Müssen wir die Drainagen zustoppeln, wird eine Bewirtschaftung unmöglich", sagt Hackl.

"Die jeweils betroffenen Sektoren, insbesondere Land-, Forst- und Wasserwirtschaft, aber auch die ländlichen Regionen sind bei der Erstellung von notwendigen und sinnvollen Umsetzungsprojekten einzubeziehen", hält Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weninger fest. Die Einrichtung von fachspezifischen Arbeitsgruppen sei dabei zentral: "Es müssen alle Betroffenen entsprechend eingebunden werden."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Weitersfelden Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.