Bauern fordern Entnahme von lästigen Bibern

"Wir wollen den Biber keinesfalls ausrotten, aber es sind schon zu viele", sagt Georg Ecker, Obmann der Rohrbacher Bezirks-Bauernkammer beim Lokalaugenschein in Ulrichsberg. Dort haben die Bauern – wie in fast allen Gemeinden des Bezirkes – ihre liebe Not mit dem größten der heimischen Nagetiere. "Es ist ja nicht nur der Schaden am Holz, der uns aufregt. Aber wir müssen auch für die Sicherheit im Wald haften. Wenn Bäume auf Wanderwege stürzen, kann das schlimm ausgehen", sagt Franz Pfleger, der die Situation nicht mehr länger hinnehmen will. Einen Antrag auf Entnahme des Bibers will er schon in den nächsten Tagen stellen. Auch Christof Krenn aus der Ortschaft Stangl kämpft mit dem pelzigen Quälgeist: "Die Biber unterminieren die ufernahen Wiesen. Da brichst du schon als Fußgänger ein. Mir ist es so gegangen, da hatte ich sogar meine kleine Tochter auf den Schultern getragen", erzählt er.

Auch Traktoren mussten schon aus solchen Einbruchslöchern geborgen werden. Im Uferbereich haben die Landwirte die Einbruchslöcher mit Ästen markiert – es sieht aus wie auf einem Minenfeld.

Verborgene Schäden

Gottfried Roth aus Dietrichschlag berichtet von Verklausungen an den Brücken kleiner Bachläufe und Überschwemmungen, die durch den Biber verursacht werden. "Auch die Drainagen sind überall zerstört. Diese Schäden entdecken wir erst nach und nach", fürchtet Krenn, dass noch mehr Schäden ans Tageslicht kommen könnten.

Maßnahmen verboten

Alle drei Landwirte ärgern sich darüber, dass ihnen per Gesetz die Hände gebunden sind: "Man darf laut Gesetz einfach nichts tun. Wir können zwar einen Antrag auf Entnahme stellen, recht viel Erfolgschancen rechnen wir uns damit nicht aus", sagt Franz Pfleger. Deshalb hat er den Obmann der Bezirksbauernkammer Rohrbach, Georg Ecker, zum Lokalaugenschein gebeten. "Wir kennen das Problem im ganzen Bezirk und haben uns auch schon an den zuständigen Landesrat Manfred Haimbuchner gewandt. Wir fordern, dass sofort Maßnahmen zur Entnahme von Bibern zugelassen werden", sagt Ecker. Eine weitere Zunahme der Population sei nicht akzeptabel.

Dass die Anzahl der Biber stetig wächst, wissen auch die Ulrichsberger Ökonomen: "Wir spüren den Biber seit mindestens fünf Jahren. Aber erst seit eineinhalb Jahren sind es so viele, dass es unerträglich ist", sagt Pfleger. Auch über die angebotenen Entschädigungen kann er nur lachen: "Ich bekomme für all den Aufwand gerade einmal 50 Euro", sagt er.

