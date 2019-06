Bauakademie baut auf Ruine Spilberg

Der stellvertretende Obmann der LEADER-Region Perg-Strudengau, Franz Haslinger, hatte diesen Arbeitseinsatz eingefädelt. Wilhelm Wolkerstorfer, Obmann der Freunde der Ruine Spilberg, zeigte sich hocherfreut über diese Unterstützung: "Die Bauakademie hat mit ihrem Einsatz einen großartigen Beitrag für die Erhaltung der Burgruine geleistet. Vielen Dank an die Verantwortlichen und an die jungen Männer, die trotz großer Hitze mit viel Begeisterung und Sachverstand am Werk waren." Auch Bgm. Christian Aufreiter, Bauakademie-Obmann Herbert Pichler sowie Geschäftsführer Harald Kopececk überzeugten sich vom Fortschritt der Arbeiten.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.