AUBERG. Am Unterkagererhof findet am 30. und 31. März ein Basiskurs für eine wesensgemäße Bienenhaltung statt.

Der Kurs eignet sich für alle, die mit naturnaher Bienenhaltung beginnen möchten oder bereits Bienen konventionell halten, jedoch nach Alternativen suchen. Im Kurs werden nicht nur die fachlichen Grundlagen für eine wesensgemäße Bienenhaltung vermittelt, sondern auch der innere Zugang zum Bienenwesen.

Wesensgemäß bedeutet, dass die Haltung und Pflege dem Wesen des Biens – das Bienenvolk als ein unteilbarer Organismus – so gut wie möglich gerecht wird. Dabei steht immer die natürliche und harmonische Entwicklung des Bienenvolkes im Mittelpunkt. Es geht um die Fragen: Warum wird wesensgemäße Bienenhaltung immer wichtiger? Was bedeuten Naturwabenbau und Schwärmen für das Bienenvolk? Was verursacht Stress im Bienenvolk? Wie kann man dem Stress vorbeugen? Wie wird ein Schwarm in sein neues Zuhause einlogiert und versorgt? Wie wird ein Bienenvolk im Jahresverlauf wesensgemäß betreut?

An beiden Kurstagen wird von 9 bis 17 uhr unterrichtet.

Informationen gibt es unter www.bienenschutzgarten.at

