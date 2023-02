Barrierefrei in den Dom des Machlands

Der Herausforderung, ein historisches Kirchengebäude barrierefrei umzugestalten, stellte sich der Pfarrgemeinderat von Baumgartenberg. Mit der Errichtung des Seniorenheims in unmittelbarer Nachbarschaft zur ehemaligen Stiftskirche sowie dem Behindertengleichstellungsgesetz sahen sich die Pfarrverantwortlichen in Pflicht, einen barrierefreien Zugang zu ermöglichen.

Gemeinsam mit der Abteilung Kirchliches Bauen der Diözese Linz und dem Bundesdenkmalamt wurden mehrere Varianten ausgearbeitet. Verwirklicht wurde schließlich ein Konzept mit Rampen aus Stahl, die sowohl der Vorhalle als auch in der Kirche selbst ein Begehen und Befahren allen Personen ohne fremde Hilfe ermöglichen - egal ob mit Rollstuhl, Rollator oder auch mit Kinderwägen. Außerdem wurde die massive Eichentür beim Eingang zur Kirche mit einem automatischen Türantrieb versehen.

Ein Stück Selstständigkeit

Von dem neuen Zugang zur Kirche, die ob ihrer Größe auch den Beinamen „Dom des Machlands“ trägt, profitieren auch die Bewohner der im Kloster untergebrachten Wohngruppe für Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Diesen sei das Miterleben des kirchlichen Jahreskreises ein großes Anliegen, sagt Wohnheimleiterin Helga Huber: „Unseren Bewohnerinnen und Bewohnern wird mit der Barrierefreiheit ein Stück Selbständigkeit geschenkt. War vorher die Unterstützung von mindestens zwei Personen notwendig, um einem ein Rollstuhlfahrer den Besuch der Kirche zu ermöglichen, kann er dies jetzt weitgehend ohne Hilfe machen.“

Die enge Verbundenheit zu den sozialen Einrichtungen des Klosters sei eine wichtige Triebfeder für die Umsetzung der Barrierefreiheit gewesen, betont auch Projektleiter Gerhard Schwandl: „Der Pfarrleitung war es ein besonderes Anliegen, die Interessen der Bewohnerinnen und Bewohner des Klosters in den Planungen zu berücksichtigen. So wurden auch innerhalb des Kirchenraums Hürden beseitigt.“ Die Pfarre hat in das Projekt - finanziell unterstützt von der Diözese - 59.000 Euro sinnvoll und nachhaltig investiert.

Nachahmer sind willkommen

Auf der Basis ihrer eigenen Erfahrungen in der Planung und Umsetzung des Projektes möchte die Pfarre Baumgartenberg nun auch andere Pfarren und öffentlichen Einrichtungen motivieren, Maßnahmen umzusetzen, die den Alltag von Menschen mit besonderen Bedürfnissen erleichtern. Besucher seien jederzeit eingeladen, sich ein Bild zu verschaffen, wie diese Herausforderung in Baumgartenberg gemeistert wurde. Etwa beim Besuch einer der vielen Kulturveranstaltungen, die in der Pfarrkirche stattfinden. Am 25. März beispielsweise bei einem Konzert des Mainzer Akkordeon-Virtuosen Alexandre Bytchkov oder am 2. Juni bei der langen Nacht der Kirchen.

