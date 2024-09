Barbara Schmidist die jüngste Rotkreuz-Chefin

Barbara Schmid lebt für das Rote Kreuz. Mit gerade einmal 21 Jahren ist die Herzogsdorferin die jüngste Ortsstellenleiterin in der oberösterreichischen Rotkreuz-Familie. Die Dienststelle in Herzogsdorf (UU) betritt sie stets mit einem Lächeln. Dabei wirkt sie motiviert und selbstbewusst. Seit einigen Monaten ist sie in ihrer Funktion als Ortsstellenleiterin tätig und setzt damit eine Familientradition fort: Immerhin waren schon ihr Vater Franz Peter und ihr Bruder Michael in dieser Funktion tätig. "Ich will neue Perspektiven aufzeigen und Menschen für das freiwillige Engagement begeistern", sagt sie. Zum Roten Kreuz kam sie schon als kleines Mädchen – wie sollte es bei dieser Familiengeschichte auch anders sein. Mit gerade einmal fünf Jahren ging sie zum Jugendrotkreuz. "Mein Papa nahm mich oft mit an die Dienststelle, und so war ich irgendwie immer schon dabei. Auch meine Geschwister sind eng mit dem Roten Kreuz verbunden." Als Ortsstellenleiterin spüre sie einen frischen Wind. Es motiviere, neue Ideen und Perspektiven einzubringen. "Ich möchte den Teamgeist und die Gemeinschaft stärken. Wir haben 144 (!) Mitglieder, die mit ihrem Engagement unser Zusammenleben bereichern." Ganz nebenbei ist sie auch als Gruppenleiterin im Jugendrotkreuz tätig, um schon die Jugend für das Wirken im Roten Kreuz zu begeistern – ganz so, wie sie es selbst erlebt hat.

Berührende Erlebnisse

Dabei blickt sie auf viele berührende Ergebnisse zurück: "Wenn wir kurz vor dem Heiligen Abend mit dem Friedenslicht unterwegs sind und ältere Menschen besuchen, nehmen wir uns viel Zeit für Gespräche. Die Dankbarkeit, die man spürt, berührt mich tief." Das motiviert dann auch die Kinder enorm. "Mein Ziel ist, Kinder zu begeistern, ihr Selbstbewusstsein zu stärken und sie für wichtige Situationen zu sensibilisieren, in denen sie helfen können", sagt Schmid.

Große Fußstapfen

Dass sie in die Fußstapfen ihres Vaters und Bruders treten musste, stört die junge Mühlviertlerin keineswegs: "Es ist eine Ehre, diese Entwicklung fortzuführen. Und es motiviert mich, Dinge neu und anders zu gestalten und mich selbst herauszufordern." Als Frau eine Leitungsfunktion zu übernehmen, sei leider immer noch nicht ganz alltäglich: "Es ist eine große Herausforderung als Frau, besonders als junge Frau, sich immer wieder zu beweisen. Oft hat man das Gefühl, dass die Entscheidungen älterer Männer nicht so genau hinterfragt werden. Aber ich merke: Wenn du deine Aufgaben gut machst, gewinnst du Vertrauen." Darum könne sie sich vorstellen, die Rotkreuzstelle auch längere Zeit zu leiten und sich sogar noch mehr zu engagieren: etwa als freiwillige Mitarbeiterin bei Essen auf Rädern oder um mit der Stoffpuppe ROKO Kindergartenkindern zu zeigen, wie man Hilfe holt und worauf es im Leben ankommt. Barbara Schmid ist abseits von ihrem Rotkreuz-Leben Yogalehrerin und macht derzeit die Ausbildung zur Masseurin. Sie wohnt in Herzogsdorf mit ihrem Partner Georg, der ebenfalls freiwilliger Rotkreuz-Mitarbeiter ist. In ihrer Freizeit betreibt sie gerne Sport, geht wandern und praktiziert Yoga.

Barbara Schmid, Ortsstellenleiterin Rotes Kreuz Herzogsdorf

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper