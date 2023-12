Bankomaten-Sprenger schlugen erneut zu: Foyer in der Sparkasse Reichenthal verwüstet

Erneut waren im Oberen Mühlviertel ein „Bankomaten-Sprengkommando“ unterwegs. In der Nacht auf Mittwoch schlugen die Verbrecher in Reichenthal in der Filiale der Sparkasse Mühlviertel West zu, wie Unternehmenssprecher Jakob Peherstorfer auf OÖN-Anfrage bestätigt. „Gegen 2.30 Uhr wurden die Bewohner des Marktplatzes durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen“, erzählt Bürgermeisterin Karin Kampelmüller.