Bankberater vereitelte Betrug an älterem Ehepaar

PERG. Telefonbetrüger wollten mit Kautions-Trick einen hohen fünfstelligen Betrag ergaunern.

„Ihre Tochter hatte einen Autounfall. Wenn Sie ihr nicht helfen, muss sie ins Gefängnis!“ Mit dem sogenannten „Kautions-Trick“ versuchten gerissene Telefonbetrüger vorgestern, Dienstag, ein Ehepaar aus dem Raum Perg um einen hohen fünfstelligen Euro-Betrag zu erleichtern. Dass der Betrug verhindert werden konnte, ist in erster Linie der Aufmerksamkeit von Gerald Kreuzer, Berater bei der VKB-Bank in Perg, zu verdanken.

„Das Paar hat zunächst am Schalter um eine ungewöhnlich hohe Auszahlung gebeten. Die Kollegen haben zum Glück Verdacht geschöpft und hat die Kunden zu mir ins Büro gebeten“, sagt Kreuzer im OÖN-Interview. Als Kreuzer begann, bei dem Ehepaar die näheren Umstände zu erfragen, wurde er misstrauisch: „Ich habe am Verhalten meiner Kunden gleich gemerkt: Da stimmt etwas nicht. Sie waren fahrig, kurz angebunden - ganz anders als sonst. Sie wollten mit zunächst auch nicht sagen, wofür sie diese ungewöhnlich hohe Summe so rasch benötigen. Noch dazu in Form von Bargeld“, erinnert sich der Perger an das Gespräch in seinem Büro.

Nach mehrmaligem, behutsamen Nachfragen erfuhr Kreuzer dann vom angeblichen Unfall der Tochter des Ehepaars im Ausland und dem Anrufer, der sich als Polizist vorgestellt hatte, um die Kaution einzufordern. „Darauf hin habe ich sofort die Polizei informiert. Die hat dann den Fall übernommen. Wir haben in der Zwischenzeit zum Glück auch die Tochter telefonisch erreicht. Die konnte ihren Eltern gleich bestätigen, dass es ihr gut geht und sie auch keinen Verkehrsunfall hatte.“ Mit Hilfe der internen Revision habe man dann auch noch nachgeprüft, ob beim Geldvermögen der Kunden zwischenzeitlich Zugriffe von außen unternommen worden sind.

Für Christian Hader, Leiter des Bereichs Privatkunden Perg-Freistadt, ist der verhinderte Betrug ein Beweis dafür, wie wichtig ein langjähriges persönliches Vertrauensverhältnis zwischen den Bankberatern - Kreuzer ist etwa schon seit 40 Jahren in der VKB-Bank tätig - und ihren Kunden ist. „Unsere Mitarbeiter absolvieren laufend Schulungen, aber wie dieser Zwischenfall zeigt, sind es vor allem das Gespür und die Menschenkenntnis, die solche Betrugsversuche verhindern können.“ Denn die Opfer von Telefonbetrügern befinden sich meist in einem emotionalen Ausnahmezustand, wie Kreuzer bestätigt: „Die Täter agieren hoch professionell und verstehen es, ihre Opfer in eine derartige Stresssituation zu versetzen, dass sie nicht mehr im Stand sind, rational zu handeln.“

1 Kommentar nala2 (5822) 04.04.2019 15:54 Uhr leider gibt es sehr wenige bankberater,welche so einen betrug verhindern.die meisten geben einfach das Geld heraus,ohne den grund zu erfragen,warum der kunde auf einmal so viel Geld braucht.und ich verstehe die opfer nicht,warum sie nicht erst die Familie kontaktieren,ob der verwandte wirklich Geld braucht. Antwort schreiben

