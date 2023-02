Balkone aus Freistadt machen aus Wohnanlagen kleine Sonnenkraftwerke

Eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach, eine Wallbox für das Elektroauto in der Garage, Umrüsten der Heizung auf nichtfossile Energieträger: Die Möglichkeiten, ein Einfamilienhaus energetisch neu auszurichten, sind mannigfaltig. Ganz anders ist die Situation bei Mehrparteienhäusern. Zum einen, weil beispielsweise PV-Anlagen auf alten Dächern durch statische Gegebenheiten nicht möglich sind. Zum anderen, weil hohes Verkehrsaufkommen, schmale Toreinfahrten und enge Innenhöfe Umbauten bei Gebäuden in innerstädtischen Lagen erschweren.

Einen Weg, wie trotz allem Sonnenkraftwerke auch bei Altbau-Sanierungen realisiert werden können, zeigt das in Freistadt und Niederkappel ansässige Unternehmen Innovametall mit seinen Energiebalkonen auf. Diese werden zur Gänze in Freistadt vorgefertigt und zum Sanierungsobjekt geliefert. Die Montage eines Balkons dauert maximal eine Stunde. Einmal in Betrieb genommen, produziert er ungefähr jene die Energiemenge, die in der dahinterliegenden Wohnung – gerechnet auf einen Single-Haushalt – benötigt wird. Erste Projekte mit "sybkon"-Energiebalkonen setzte Innovametall bei vier Wohnanlagen in Schwanenstadt um. Hier wird der vom Balkon erzeugte Strom derzeit in das städtische Stromnetz eingespeist. "Für die nächsten Projekte sind wir mit unseren Auftraggebern in Gesprächen, den erzeugten Strom auch vollständig am Gebäude selbst zu verbrauchen", sagt Innovametall-Geschäftsführer Klaus Pichlbauer.

Eine Lösung dafür hat das Unternehmen für seine neue Firmenzentrale im "Gluatnest" an der Stadteinfahrt von Freistadt entwickelt und umgesetzt: Hier erzeugt eine 2,3-MWp-Photovoltaik-Anlage an Dach und Fassade Sonnenstrom. Ein Energie- und Mobilitätsmanagementsystem übernimmt die Steuerung zwischen Stromerzeuger und -verbraucher und verwaltet Zutritte sowie Mobilitätsangebote. Der Photovoltaik-Strom wird für Heizung, Warmwasserbereitung, die allgemeine Beleuchtung, den Liftbetrieb sowie zum Laden von E-Autos und E-Fahrrädern genutzt. Am Tag überschüssiger Sonnenstrom wird in den Firmen-Elektroautos gespeichert. Bidirektionale Ladepunkte stellen den Strom zu Zeiten ohne PV-Ertrag für den Produktionsbetrieb zur Verfügung.

Mit diesen Innovationen steht Innovametall bei dem von OÖNachrichten und Oberbank ausgeschriebenen Nachhaltigkeitspreis "Feronia" in der Kategorie "Nachhaltige Produkte und Dienstleistungen" mit am Start. (lebe)

Mehr Nachhaltigkeit

Zum ersten Mal wird heuer der Nachhaltigkeitspreis "Feronia" vergeben. Gemeinsam mit dem Land Oberösterreich suchen die OÖNachrichten und die Oberbank nach den besten Konzepten, Produkten, Dienstleistungen und Initiativen zum Thema, in den Bereichen Wirtschaft, Kultur sowie Soziales.

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner