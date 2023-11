Bald können die Rohrbacher im neuen Hallenbad schwimmen

ROHRBACH-BERG. Die Tage, die die Rohrbacher ohne ein Hallenbad in ihrem Bezirk ausgekommen sind, sind gezählt. Am 17. Dezember öffnet das Aqaro erstmals seine Pforten – ganz wie geplant. Damit befindet sich ein beispielloses Gemeinschaftsprojekt aller Bezirksgemeinden kurz vor der Fertigstellung. Für alle, die es kaum mehr erwarten können, gibt es erste Details: Am 22. April erfolgte der Spatenstich, und nach knapp 20 Monaten Bauzeit wird das Aqaro am 17. Dezember um 10 Uhr erstmals seine Türen für die ersten Besucher öffnen. Von Dienstag bis Freitag ist dann jeweils von 8 bis 14 Uhr Schulschwimmen angesagt. Von 14 bis 20 Uhr ist das Bad für alle geöffnet, ebenso am Samstag und Sonntag von 10 bis 20 Uhr. Während der Ferien ist täglich von 10 bis 20 Uhr Betrieb. An Feiertagen und in den Ferien ist montags auch nicht geschlossen. Ganz zu ist nur zu Weihnachten und Silvester.

Modernstes Erlebnisbad

Im dann modernsten Erlebnisbad Oberösterreichs gibt es nicht nur ein 25-Meter-Becken, sondern auch ein Familienbecken mit verschiedenen Attraktionen und einen Kleinkinderbereich. Eine ins Freie führende Röhren-Wasserrutsche "Vom Böhmerwald zur Donau" mit einer Länge von 50 Metern wurde ebenso realisiert wie ein Sprungturm (ein und drei Meter). Auf der neuen Boulderwand heißt es "Erklettere deinen Bezirk Rohrbach". Am wenigsten bekannt ist wahrscheinlich die neue Aquacrossanlage. Diese bietet Spaß und sportliche Herausforderung zugleich: Hier kommen Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene voll auf ihre Kosten. Der Erlebnispfad besteht aus unterschiedlichen Elementen wie Steigbügeln und Ringen, Steigleitern und Wackelbalken, Hangelrohren und über dem Wasser an Seilen schwebenden Tellern – wer abrutscht, landet im Wasser.

Hewal kocht im Restaurant

Für die gastronomische Versorgung ist im Hallenbadrestaurant die Pizzeria Hewal verantwortlich. Die Familie Secilmis eröffnet dort ein neues Restaurant, dieses steht den Gästen natürlich auch ohne Hallenbadbesuch zur Verfügung.

Am 17. November wird die neue Aqaro-Info-Homepage vorab unter www.aqaro.at online gehen.

Selbstverständlich werden auch Schwimmkurse für jede Altersgruppe – vom Babyschwimmen bis zum Kraulkurs – angeboten werden. Auch dazu gibt es die Informationen auf der Homepage des Bezirkshallenbades.

Was kostet der Spaß?

Die Tarife wurden vom Gemeinderat der Stadtgemeinde im September einstimmig beschlossen, sind gestaffelt und gehen vom Einzeleintritt (Kind: 5 Euro, Erwachsener: 6,50 Euro) bis zur Zwei-Stunden- oder Tageskarte für Familien. Familienpreise sind gestaffelt: von einem Erwachsenen mit einem Kind (zwei Stunden: 8 Euro; Tageskarte: 17 Euro) bis zu zwei Erwachsenen mit drei Kindern (zwei Stunden: 16,50, Tageskarte: 37,50 Euro).

Karten online kaufen

Im neuen Online-Webshop können dann auch schon Eintrittskarten für die kommenden Schwimmtage gekauft werden. Die online gebuchten Tickets berechtigen zum fix gewährleisteten Eintritt am gebuchten Tag. Sollte eine Karte nicht eingelöst werden, ist dies (bei freiem Kontingent) natürlich auch an anderen Tagen möglich. Außerdem gibt es auch Wertkarten – je größer der Wert, desto höher die Ermäßigung.

Ein Gemeinschaftsprojekt

Dieses neue Hallenbad konnte nur errichtet werden, da alle 37 Gemeinden des Bezirks Rohrbach an einem Strang gezogen haben und hinter der Verwirklichung gestanden sind. Auch das Land Oberösterreich leistete einen erheblichen Beitrag zur Auftragssumme von rund 15 Millionen Euro. "Architekt Hagen Pohl hat ein zeitgemäßes, attraktives Projekt geschaffen, das den Ansprüchen aller Bevölkerungsschichten gerecht wird und sich noch dazu wunderbar in die Mühlviertler Landschaft einfügt", freut sich Rohrbach-Bergs Bürgermeister Andreas Lindorfer. "Gemeinsam mit der Firma Berndorf Bäderbau als Totalunternehmer haben alle Verantwortlichen und die beteiligten Firmen in der vorgegebenen Zeit ein wirklich tolles Projekt umgesetzt. Die Leaderregion Donau-Böhmerwald, der Wirtschaftspark Oberes Mühlviertel und der Regionalverein Donau-Böhmerwald waren maßgeblich an der Umsetzung beteiligt. So konnten die Rutsche und die Boulderwand als Leaderprojekte umgesetzt werden."

