Bald können die Rohrbacher im neuen Hallenbad Aqaro schwimmen

Für alle, die es kaum mehr erwarten können, gibt es erste Details: Am 22. April erfolgte der Spatenstich, und nach knapp 20 Monaten Bauzeit wird das Aqaro am 17. Dezember um 10 Uhr erstmals seine Türen für die ersten Besucher öffnen. Von Dienstag bis Freitag ist dann jeweils von 8 bis 14 Uhr Schulschwimmen angesagt. Von 14 bis 20 Uhr ist das Bad für alle geöffnet, ebenso am Samstag und Sonntag von 10 bis 20 Uhr. Während der Ferien ist täglich von 10 bis 20 Uhr Betrieb.