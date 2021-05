Bald erklingt auch wieder Freistadts Philharmonie

FREISTADT. Geht man dem Wort Philharmonie auf den sprachlichen Grund, stößt man auf "die Musik liebend, in Einklang bringen". Beides trifft auf die Junge Philharmonie Freistadt zu, die seit der Gründung 1987 als Kammerorchester unter der künstlerischen Leitung von Konsulent Hermann Haider zu einem beachtlichen Klangkörper gereift ist und eine wichtige Konstante im Kulturleben der Bezirksstadt und darüber hinaus wurde.

Jedoch lang, lang ist’s her, dass wegen der Corona-Pandemie die "Musikliebenden" einen Taktstock sahen und ihre Instrumentenkoffer außer Haus öffnen konnten. Nun dürfen auch sie sich, deren letzter Auftritt beim Silvesterkonzert 2019 eigentlich mit Radetzkymarsch und Walzerklängen in ein beschwingtes Jahr 2020 führen sollte, über den Silberstreif am Musik-Horizont freuen und ihrem lang ersehnten gemeinsamen Spiel entgegensehen.

Dieses Orchester nun wieder "in Einklang" zu bringen, wird schwierig. Man kann vorerst nur hoffen, dass alle Mitglieder zu ihren Notenpulten im Salzhof zurückkehren. Und das wären nicht wenige, denn die Orchesterstärke ist beachtlich. Sie reicht von 20 für Kammer- und Barockmusik bis 100 Musizierende bei klassischen Werken. Dabei wirken nebst den Musikschülern auch Musikschullehrer, Musikstudenten sowie Aushilfen als unterstützende Säulen und vor allem jene mit, die nach der Musikschule das Musizieren als Hobby betreiben. (Da es kein Alterslimit gibt, hätten Letztere dem Namen ihres Orchesters entsprechend den Vorteil, lange jung zu bleiben!)

Uraufführung erst im Juni 2022

Auch der Obmann der Jungen Philharmonie, Friedrich Hofer, der seit nunmehr 25 Jahren mit seinen Vorstandsmitgliedern ebenfalls in "harmonikos" den Verein führt, bedauert den Lockdown: "Wir waren bis März 2020 in intensiver Vorbereitung des Monster-Festkonzertes ,Freystadt in Concert' zum 800-Jahre-Stadtjubiläum und müssen nun, hoffentlich bald, dort anfangen, wo wir aufhörten." Dabei müssen für das auf 29. Juni 2022 verschobene Konzert (u. a. mit der Uraufführung der "Freystadt-Symphonie" von Lanvall sowie von "Best of Filmmusik") abermals die notwendigen Verstärkungen gesichert, die Autorenrechte verlängert und: geprobt, geprobt und wieder geprobt werden. Hermann Haider, der dabei Freistadt unter einen musikalischen Hut bringen möchte: "Es wird ein musikalisches Großereignis mit allen Talenten, die Freistadt bieten kann. Nebst den Engagements der Landesmusikschule, der Musikmittelschule und des Gymnasiums werden auch 300 Stimmen von vier Chören erklingen." Damit zeichnet sich nach dem Lockdown ein großartiger musikalischer Meilenstein in der Geschichte des Orchesters und der Stadt ab. (khs)