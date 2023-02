Bahnhof Summerau wird modernisiert

Vor einer umfassenden Modernisierung steht der Bahnhof Summerau. Wie die ÖBB ankündigen, werden bis Oktober 2023 rund 11,4 Millionen Euro in eine Erneuerung der Infrastruktur investiert. Unter anderem wird dabei der Bahnsteig erhöht, um ein barrierefreies, stufenloses Ein- und Aussteigen zu ermöglichen. Damit können auch mobilitätseingeschränkte Personen zukünftig komfortabel in die Züge des Nahverkehrs einsteigen. Der neue Bahnsteig wird außerdem mit einer neuen Wartekoje ausgestattet, um Reisenden auch bei unfreundlichem Wetter einen angenehmen Aufenthalt zu bieten. Neue Monitore am Bahnsteig informieren Reisende zukünftig in Echtzeit über alle Ankunfts- und Abfahrtszeiten.

Attraktivierung der Summerauerbahn

Sowohl für Pendler als auch für Freizeitreisende hat sich die rund 61 Kilometer lange Bahnstrecke zwischen Linz und Summerau als Alternative zur Straße etabliert. Seit 2017 arbeiten die ÖBB an einer Bahnhofsoffensive entlang der Summerauerbahn, um mit attraktiveren Bahnhöfen und Haltestellen, künftig noch mehr Menschen vom Umstieg auf die Bahn zu überzeugen.

„Die umweltfreundliche Mobilität für Kundinnen und Kunden steht bei der ÖBB-Infrastruktur AG im Fokus der täglichen Arbeit. Um in Zukunft noch mehr Fahrgäste ansprechen zu können, wollen wir das Bahnfahren noch einfacher und komfortabler zu machen“, sagt Judith Engel, Vorständin der ÖBB-Infrastruktur. Laut Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner ist das Infrastrukturpaket in Oberösterreich auch ein wichtiger Teil für ein modernes Mobilitätsangebot im ländlichen Raum. Auch Rainbachs Bürgermeister Günter Lorenz freut sich auf viele Vorteile des neu gestalteten Bahnhofs: „Damit kann ein langjähriges Anliegen unserer Gemeinde umgesetzt werden. Ein moderner, barrierefreier und sicherer Zugang zum öffentlichen Verkehr ist das Um und Auf.“

Drei Wochen kein Halt in Summerau

Aufgrund der Modernisierung halten zwischen 18. März und 10. April keine Züge im Bahnhof Summerau. Reisende von und nach Summerau werden mit Schienenersatzverkehr-Bussen laut Sonderfahrplan befördert. Wer von Summerau aus in Richtung Tschechien fahren möchte, kann einen Schienenersatzverkehr-Bus in Richtung Freistadt nehmen und kann dort auf die Bahn umsteigen. Für Reisende mit Fahrziel Zummerau, die von Tschechien kommen, gibt es einen Schienenersatzverkehr von Freistadt nach Summerau.

