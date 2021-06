Bäuerinnen absolvierten Danke-Tour bei Gasthöfen

Den gestrigen Weltmilchtag nahmen die Ortsbäuerinnen im Bezirk Perg zum Anlass, heimische Gastronomiebetriebe zu besuchen und sich mit einer Packung oberösterreichischer Kaffeemilch für den Zusammenhalt in guten wie in schwierigen Zeiten zu bedanken. Vom Vormittag bis in die Abendstunden war ein Team um Bauernkammer-Obfrau Rosemarie Ferstl, Bezirksbäuerin Barbara Payreder und Jungbauern-Landesobmann Christian Lang zwischen Waldhausen und Luftenberg unterwegs.

"Die Gasthäuser hatten es in den vergangenen Monaten nicht leicht. Deshalb möchten wir Bäuerinnen und Bauern uns bei den Gasthäusern bedanken, wenn sie mit ihren Einkäufen regionaler Lebensmittel und dementsprechender Kennzeichnung in den Menükarten die bäuerlichen Familienbetriebe unterstützen", sagte Bezirksbäuerin Barbara Payreder bei einem Besuch bei Kirchenwirt Rudi Radlmüller in Bad Kreuzen.

"Regionalität bei den Zutaten ist eigentlich eine Sache des Hausverstands. Das gilt fürs Fleisch ebenso wie für die Milch", sagte Radlmüller beim Besuch der Bäuerinnen-Delegation über den notwendigen Schulterschluss zwischen heimischer Landwirtschaft und Gastronomie. Diese Ansicht würden zum Glück auch immer mehr seiner Gäste teilen. (lebe)