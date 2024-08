Badeunfall in St. Martin: "Hoffen, dass der Bub wieder ganz gesund wird"

Es war einer der besten Badetage des Jahres, an dem die Mutter mit dem 3-Jährigen ins Freibad der Gemeinde im Bezirk Rohrbach ging. Gegen 17.30 Uhr war sie mit dem kleinen Mann noch in der Sandkiste, als es passierte: In einem kurzen, unbeobachteten Moment dürfte sich der Bub davongeschlichen haben.

Mehr aus Oberösterreich: Nach Brand in Kefermarkt: Tiere haben bereits ein neues Zuhause

"Die Mutter hat sofort in der Umgebung nach ihm gesucht", sagt Bürgermeister Manfred Lanzersdorfer (VP). Doch der 3-Jährige hatte es in der kurzen Zeit bis zum Schwimmbecken geschafft. In der Nähe der Wasserrutsche wurde er am Beckenboden treibend entdeckt.

Mit Hubschrauber nach Passau gebracht

Der zu Hilfe gerufene Bademeister begann sofort mit der Wiederbelebung des Kindes, die zum Glück gelang: Das Kind kam zu sich und konnte nach weiterer Versorgung durch einen Notarzt mit dem Rettungshubschrauber nach Passau gebracht werden.

"Ich bin noch im Gemeindeamt gewesen, als ich die Rettung mit Signalton gehört habe, dann den Hubschrauber", sagt der Bürgermeister. Er sei dann noch zum Bad gefahren und habe kurz mit dem Notarzt sprechen können. Das schnelle Eingreifen sei die Rettung für den 3-Jährigen gewesen, habe der ihm bestätigt, so der Ortschef.

Bestens ausgebildet

"Ich bin froh, dass wir einen so gut ausgebildeten Bademeister haben", sagt Lanzersdorfer. Er habe natürlich die entsprechenden Erste-Hilfe-Ausbildungen, sei aber auch bei der Feuerwehr beim Technischen Rettungsteam.

"Jetzt hoffen wir natürlich alle, dass das Kind wieder ganz gesund wird. Das wäre unser größter Wunsch", so der Bürgermeister.

Eine Auskunft der Klinik, wie es dem 3-Jährigen geht, gibt es momentan noch nicht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Renate Stockinger Redakteurin nachrichten.at Renate Stockinger