Baden im Teich und Frühstück mit einer Eseldame

Die Sommerferien sind zu Ende und die Tourismusbranche zieht allerorts Bilanz. Eine besondere ziehen heuer Hubert und Silvia Koller, die auf ihrem Bauernhof in Eisenhut in der Gemeinde Leopoldschlag heuer im 25. Sommer Urlaub am Bauernhof angeboten haben. "Unser ‚Ferienparadies Koller‘ steht zwar ganzjährig zur Verfügung, aber 90 Prozent unserer Gäste kommen in den Sommermonaten", erzählt Koller, der "nebenbei" auch Bürgermeister von Leopoldschlag ist.

Auf dem idyllisch gelegenen Bauernhof, von dem aus man die Tafel "Achtung Staatsgrenze" sehen kann und von dem man ahnt, dass er bis zum Fall des Eisernen Vorhangs vor 30 Jahren buchstäblich am Ende der Welt lag, werden 150 Ziegen gehalten, deren Milch hauptsächlich an die Käserei des Stiftes Schlierbach geliefert wird. Die Ziegen, eine Eseldame und zwei Noriker-Pferde sowie ein liebevoll angelegter Badeteich bilden den Rahmen des "Ferienparadieses", in dem vier Gästewohnungen mit 17 Betten, Aufenthaltsräume und Spiele aller Art zur Verfügung stehen.

Birgit Offterdinger aus Wien war mit ihrem Mann und den Kindern heuer bereits zum elften Mal für zehn Tage in den Sommerferien bei den Kollers. "Wir haben damals etwas mit Pferden gesucht und sind im Internet auf die Kollers gestoßen. Und weil es hier so schön und familiär ist, kommen wir in den Sommerferien immer wieder", zeigt sich Offterdinger begeistert.

Heuer hat die Urlauberin gleich drei befreundete Familien mit Kindern mitgebracht – und die Jüngsten sind vom Hof gar nicht wegzubringen: "Wir haben natürlich an Ausflüge gedacht oder etwa eine Besichtigung von Freistadt. Aber die Kinder sind nicht vom Hof und den Tieren gar nicht wegzubekommen", bringt sie die Freude von Stadtkindern auf dem Bauernhof auf den Punkt.

Wenn man den Kindern so zusieht, versteht man es: Toben im Heu, Besuch im Ziegenstall, Spazierengehen mit Esel und Pferden, dazwischen Abkühlung im Badeteich. Für Kinder aus der Großstadt ist das ein Paradies.

Das Frühstück serviert Silvia Koller, die anderen Mahlzeiten bereiten sich die Gäste selber zu. "Hauptsächlich sind es Städter, die zu uns kommen", berichtet die Hausherrin, "Wien, Graz, Dornbirn, wir hatten aber auch schon Gäste aus Russland, Belgien und Israel." Manche kommen auch zu Silvester oder in den Semesterferien, um die unberührte Schneelandschaft in der Abgeschiedenheit an der Grenze zu genießen. Die Gastfreundschaft im Ferienparadies erkennt man auch daran, dass Gastgeber und Gäste hier per Du sind und alles sehr unkompliziert abläuft. "Und wenn jemand wie die Birgit schon den elften Sommer hier ist, kann man schon von Freundschaft sprechen", betont der zufriedene Paradies-Bauer Hubert Koller.