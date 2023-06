Bad Mühllackner liefen allen Gruppen davon

Nachdem der erste Bewerb von der Feuerwehr St. Oswald ausgerichtet wurde, übernahm diesmal die Feuerwehr Oedt die Regie.

Mehr als 140 Gruppen bei den Jugendlichen und an die 100 Starter bei den Aktivgruppen nahmen am Vatertag am Bewerb teil. Die Tagesbestzeit beim Löschangriff der Aktiv-Gruppen geht diesmal an eine Feuerwehr außerhalb des Bezirks Rohrbach: Bad Mühllacken 1 lief mit einer Zeit von 27,94 Sekunden allen davon. Aus dem Bezirk Rohrbach holte sich die Bewerbsgruppe aus St. Martin im Mühlkreis mit einer Zeit von 30,23 Sekunden den Sieg in der Bezirksliga, knapp vor den Kameraden aus St. Veit im Mühlkreis.

Wechsel an der Spitze

Martin Königseder setzte mit seiner Tätigkeit bei der Jugendarbeit im Abschnitt Rohrbach 14 Jahre lang ein Zeichen und legte diese Aufgabe nun in jüngere Hände. Daniel Schauer folgt ihm als Verantwortlicher für die Jugendarbeit im Abschnitt Rohrbach nach.

