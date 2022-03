20 junge Schülerinnen und Schüler aus den Tourismusfachschulen Bad Leonfelden schlüpften beim Projekt "Schule macht Wirtshaus" einen Tag lang im Gasthaus Wögerer in Feldkirchen an der Donau in die Rolle des Wirtes. "Wir wollen den Abgängern der Tourismusschulen bereits vor deren Abschluss die Chancen in der Branche aufzeigen und sie für eine künftige Gastro-Karriere begeistern", nennt der Obmann der KultiWirte, Karl Wögerer, die Beweggründe für dieses gemeinsam mit der Wirtschaftskammer