Bad Leonfeldner Biathleten auf Erfolgsspur

Beim Einzelrennen am Samstag über vier mal 1,2 Kilometer konnte sich Rene Maureder in der Klasse "Sch13" mit einer ausgezeichneten Laufleistung trotz drei Schießfehlern noch einen dritten Platz am Stockerl sichern. Sein Vereinskollege Paul Peherstorfer errang in der Klasse "Sch14" den guten 5. Platz.

Beim Sprintrennen am Sonntag ließ Rene nichts anbrennen und distanzierte den Zweitplatzierten, Timon Forstner aus Windischgarsten, um 15 Sekunden, obwohl dieser um einen Schießfehler weniger verbuchte.