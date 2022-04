Bad Leonfelden ist heute in Marchtrenk gefordert

"Wenn wir wieder den richtigen Fokus finden und es schaffen, das umzusetzen, was wir uns vornehmen, werden wir auch dieses Spiel gewinnen", ist Bad Leonfeldens Trainer Stefan Hartl vor dem heutigen Spitzenspiel bei Viktoria Marchtrenk positiv gestimmt. Seine Mannschaft hat zuletzt mit einem 3:1 gegen seinen Ex-Verein Rohrbach-Berg Selbstvertrauen getankt und mischt im Titelrennen entscheidend mit. "Das war natürlich ein besonderes Spiel für mich. Ich habe sehr viele gute Freunde in Rohrbach", sagt Hartl. Jetzt liegt der Fokus aber auf dem Spiel in Marchtrenk. Danach folgt das große Duell gegen Tabellenführer Dietach. "Grundsätzlich wollen wir jedes Spiel gewinnen. Wenn uns das auch in den nächsten beiden Partien gelingt, sind wir im Titelkampf voll dabei", sagt Hartl.

Nicht nach Wunsch verlaufen ist hingegen der Start in die Rückrunde für Rohrbach-Berg. Das Team von Trainer Christian Eisschiel konnte aus vier Partien nur einen Punkt holen. "Bis auf die erste Halbzeit gegen Katsdorf waren die Leistungen im Frühjahr eigentlich nicht schlecht. Das Momentum ist halt zurzeit nicht auf unserer Seite", sagt Eisschiel. Aus der Ruhe bringt die magere Punkteausbeute Eisschiel nicht: "Man kann sich das Glück auch erarbeiten, dann kann es im Fußball schnell gehen. Wir arbeiten ruhig und mit hoher Intensität weiter und vertrauen auf unsere Stärken." Morgen soll gegen Schwertberg der erste Sieg eingefahren werden. Eisschiel: "Wir wollen unbedingt gewinnen."

In der OÖ-Liga warten morgen auf die Union Perg und die SPG Pregarten schwere Aufgaben. Die Perger haben die SPG Wallern/St. Marienkirchen zu Gast. Pregarten empfängt den Tabellenführer Weißkirchen/Allhaming. St. Martin spielt vor eigenem Publikum gegen Mondsee.