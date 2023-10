Bad Leonfelden: Brand in Gartenhütte

Kurz nach zwei Uhr früh wurden alle fünf Feuerwehren des Pflichtbereichs Bad Leonfelden alarmiert. In einer Gartenhütte war ein Feuer ausgebrochen. Warum, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Einsatzkräfte brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Die Decke musste teilweise entfernt werden, um das Feuer vollständig abzulöschen.

Es war eine intensive Einsatznacht für die Feuerwehren im Bezirk Urfahr-Umgebung. Ebenfalls gegen zwei Uhr früh standen drei Feuerwehren in der Gemeinde Engerwitzdorf im Einsatz. Und wenige Stunden zuvor mussten die Feuerwehren Vorderweißenbach erneut zu jenem Bauernhof ausrücken, dessen Wirtschaftstrakt am Vortag in Vollbrand gestanden hatte. Der Brand dort war erneut ausgebrochen, konnte aber rasch gelöscht werden.

