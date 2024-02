Bad Kreuzener verteidigten Titel im Hallenfußball

Zwölf Schulteams spielten am Tag vor den Semesterferien in der Bezirkssporthalle Perg den Bezirkstitel im U15-Hallenfußball untereinander aus. Nach der in drei Gruppen gespielten Vorrunde marschierten die acht besten Teams im K.O.-System bis in das Finale. Dort standen sich die von Mario Holzer betreute Mittelschule Naarn und die Sportmittelschule Bad Kreuzen gegenüber. Die Titelverteidiger aus Bad Kreuzen hatten sich im Halbfinale hauchdünn gegen Harald Kirchmayrs Team des Europagymnasiums Baumgartenberg im Penaltyschießen durchgesetzt.

In dem von vielen Zweikämpfen geprägten Finale brachte Marko Königslehner Bad Kreuzen in Führung. Dominik Nötstaller erhöhte auf 2:0. Danach verwaltete das von Matthias Froschauer gecoachte Team den Vorsprung und durfte mit dem Schlusspfiff den zweiten Bezirkstitel in Folge bejubeln.

Geleitet wurden die Spiele von den Schiedsrichtern Gerhard Festbauer und Norbert Haslhofer.

