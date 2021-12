"Babyboom" bei den Mühlviertler Flussperlmuscheln

Sie haben eine versteckte Lebensweise in den kalten, nährstoffarmen Fließgewässern der Böhmerwaldregion. Mit der dunklen Außenschicht, die beide Muschelschalen überzieht, sind sie gut getarnt und nur schwer am Grund der Gewässer zu entdecken. Wie in den meisten Gewässern Europas blieb über Jahrzehnte hinweg auch in der Großen Mühl der natürliche Muschelnachwuchs aus.

Ambitioniertes Zuchtprojekt

Daher begann das Flussperlmuschel-Team der önj Haslach 2016 mit einem Nachzuchtprojekt. Von Beginn an wurde das Projekt von der Abteilung Naturschutz, dem Forstamt des Stiftes Schlägl und vom Landschaftspflegeverband Passau unterstützt. Das Sommerhalbjahr 2021 war lange Zeit von einer kühlen Witterung, verbunden mit Starkregen, geprägt. Dennoch konnte heuer die bisher höchste Anzahl an Jungmuscheln erreicht werden. Die Jungmuscheln aller früheren Jahrgänge zeigten ebenfalls gute Überlebens- und Entwicklungsraten.

Muschel braucht Unterstützung

"Schenken Sie zu Weihnachten eine Flussperlmuschel-Patenschaft oder werden selbst Patin oder Pate", lädt das önj-Team ein. Auch mit dem Kauf der Hand- und Badetücher mit Muschelmotiven, die im Textilen Zentrum Haslach gewebt werden, kann das aufwendige Nachzuchtprojekt unterstützt werden.

Bei Interesse reicht ein E-Mail an: patenschaft@oenj-haslach.at

Heimische Perlengeheimnisse

Durch die Zusammenarbeit der OÖ. Landes-Kultur GmbH mit der önj Haslach bot sich im vergangenen Sommer die Gelegenheit, im Umfeld des Stiftes Schlägl bei der Wanderausstellung "Heimische Perlengeheimnisse" die ökologische und kulturhistorische Bedeutung der Flussperlmuscheln zu präsentieren. Überraschend groß waren das Interesse und die Zustimmung der Ausstellungsbesucher zu diesem Thema. Dabei wurden kulturelle, ökologische und wirtschaftliche Aspekte der Flussperlmuschel in Oberösterreich präsentiert. Außerdem veranschaulichte eine begehbare Bachlandschaft mit vielen Bewohnern, dass ein intakter Lebensraum für alle Lebewesen von höchster Wichtigkeit ist und deshalb unbedingt geschützt werden muss.