B38-Baustelle nach einem Jahr Bauzeit fertig

Am Montag wurde der rund zwei Kilometer lange Abschnitt der Bundesstraße für den Verkehr freigegeben. Die Böhmerwaldstraße wies in dem Bereich zwischen der Einbindung des Güterwegs Pischinger bis vor den Kreisverkehr "Weilguny" beim Anschluss an die S10 neben einer verengten und problematischen Linienführung vor allem bereits einen ausgesprochen schlechten Straßenzustand auf. Hinzu kam, dass die Steigungsverhältnisse besonders bei winterlicher Witterung für alle Verkehrsteilnehmer eine große Herausforderung darstellten.

Bei den Bauarbeiten wurden nicht nur Kurvenradien vergrößert, sondern auch Querungshilfen sowie Gehwege für Fußgänger errichtet. Auch die Zahl der direkten Feldzufahrten wurde auf drei reduziert. "Die Investitionen in den Ausbau betragen etwa 4,6 Millionen Euro. Dadurch wird die Verkehrssicherheit auf einem wichtigen Straßenabschnitt spürbar erhöht", sagte Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner (FP) bei der Verkehrsfreigabe.

Zusätzliche Park & Ride-Anlage

Direkt neben dem neu sanierten Straßenstück – bei der Einbindung der Grünbacher Straße in die B38 – wird noch heuer mit der Errichtung einer Park & Ride-Anlage mit 58 Stellplätzen begonnen. Die Gesamtfertigstellung dieses Pendlerprojekts ist für Ende Juni 2020 geplant. Hierfür werden etwa 120.000 Euro investiert.

