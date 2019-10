B 127: Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Der Unfall passierte gegen 6:25 Uhr: Eine 51-Jährige aus dem Bezirk Rohrbach war mit ihrem Pkw Richtung Linz unterwegs. Ein 25-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Rohrbach, fuhr in die Gegenrichtung. Aus noch unbekannter Ursache stießen beide Fahrzeuge frontal zusammen. Nachkommende Fahrzeuglenker leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Die Frau musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Die 51-Jährige wurde von der Rettung in das UKH Linz, der 25-Jährige in das LKH Rohrbach eingeliefert. Die B127 war bis etwa 8:20 Uhr für den Verkehr total für beide Richtungen gesperrt und danach bis etwa 9 Uhr erschwert passierbar.

