Aviva und Mühl-fun-viertel sind Träger des Umweltzeichens

Bei der Green Tourism Conference in Wien wurden elf Beherbergungsbetriebe aus sechs Bundesländern mit dem Österreichischen Umweltzeichen und EU-Ecolabel ausgezeichnet. Unter ihnen waren das Mühl-fun-viertel in Klaffer und das Hotel Aviva in St. Stefan.

Seit 1996 gibt es bereits das Österreichische Umweltzeichen im Tourismus. Zu den neuen Lizenznehmern zählt das Mühl-fun-viertel in Klaffer, welches die Infrastruktur einer Jugendherberge, eines Zeltlagerplatzes und eines Tipi-Dorfs vereint.

Grüne Hotelanlage

Auch das Hotel Aviva in St. Stefan-Afiesl gehört zu den jüngsten Umweltzeichen- und EU-Ecolabel-Betrieben. Schon seit einigen Jahren setzt sich das Aviva aktiv für den Umweltschutz ein. Aktivitäten und Angebote wie der regionale Einkauf, die Digitalisierung vieler Prozesse, Viertagewoche, Mitfahrbörse, Shuttle, effiziente Energienutzung, Green Option für Gäste, eine Regenwasserzisterne mit einem Fassungsvermögen von 30.000 Litern und viele weitere führten nun zum Entschluss, dies auch nach außen zu tragen und sich mit dem Europäischen und Österreichischen Umweltzeichen zu zertifizieren.

Auch in den nächsten Monaten dreht sich im Aviva alles um den Umweltschutz: So wird die Errichtung einer PV-Parkplatzüberdachung mit einer Dimensionierung von 440 kWp und sechs E-Ladestationen abgeschlossen.

