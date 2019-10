Aviva blickt auf das stärkste Quartal seit der Eröffnung

Das umsatz- und auslastungsstärkste seit der Eröffnung im Jahr 2007 sei das dritte Quartal 2019 im Hotel Aviva gewesen. "Voller Demut freuen wir uns über diese einzigartige Entwicklung. Nach dieser schwierigen Vergangenheit nach dem Ableben von Werner Pürmayer im August 2016 ist dies ein kleines Märchen", sagt Aviva-Pächter Christian Grünbart.

Immer noch Single

Kinder und Paare sind im Aviva nach wie vor nicht erlaubt. Mit diesem klar umrissenen Schwerpunkt ist das Hotelangebot einzigartig in Europa. Grünbart hat in den letzten Jahren auf eine fokussierte Ausrichtung des Hotels und auf Urlaubsprogramme für Singles gesetzt. Zudem geht er neue Wege in der Motivation seines Teams, das mittlerweile auf 63 Mitarbeiter, davon neun Lehrlinge, angewachsen ist. Die wirtschaftlichen Erfolge der letzten Jahre haben exklusive Neuinvestitionen möglich gemacht – vom neuen Restaurant über Upgrades in den Zimmern, von einer umweltfreundlichen Photovoltaikanlage bis hin zur Erweiterung der Aviva-Brau-Boutique wurde das Hotel konsequent weiterentwickelt.

Grünbart weiß: "Ohne mein kompetentes, motiviertes Team wäre der Erfolg des Hauses nicht möglich." In Sachen Mitarbeitermotivation geht man daher ebenfalls neue Wege. So hat man die Viertagewoche – bei gleichen Arbeitsstunden und gleichem Gehalt – eingeführt. Damit ist das Hotelmanagement dem Wunsch seiner Mitarbeiter nach mehr Freizeit und Flexibilität nachgekommen. Das Team zieht heute eine äußerst positive Bilanz.

Das Mehr an Freizeit wird als ein Mehr an Lebensqualität erlebt. Das Hotelmanagement ist ebenfalls zufrieden: Die Mitarbeiter werden als ausgeruhter, produktiver und motivierter wahrgenommen. Und es hat sich bereits herumgesprochen: "Die Anzahl qualifizierter Bewerbungen ist gestiegen, das Hotel hat als Arbeitgeber an Attraktivität gewonnen", sagt Grünbart.

Eigene Akademie

Ausgebildet werden die Mitarbeiter unter anderem in der Top-Hotels-Akademie. Rund 40 Seminare werden im Jahr angeboten, die Mitarbeitern hotelübergreifend die Chance geben, vor Ort ihre fachlichen und sozialen Kompetenzen zu vertiefen.