Mit dem Aufstellen sogenannter "Mitfahrbankerl" soll in der Region Mühlviertler Kernland das früher viel genutzte Autostoppen wieder etabliert werden. Eigens designte Holzbankerl, die an den Ortsausfahrten aufgestellt werden, sind die Dreh- und Angelpunkte dieser Initiative, die vom Energiebezirk Freistadt (EBF) in Kooperation mit der LEADER-Region Mühlviertler Kernland heuer an den Start gebracht wird.