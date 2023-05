Autolenkerin schleudert in Tragwein gegen Böschung

Von der Fahrbahn kam am Sonntagabend eine Autofahrerin ab, schleuderte gegen eine Böschung und kam im Straßengraben zum Stillstand. Anrainer hörten einen lauten Knall, wurden so auf den Verkehrsunfall aufmerksam und setzten die Rettungskette in Gang.

Die Feuerwehren Tragwein, Mistlberg und Pregarten, das Rote Kreuz samt Notarzt und die Polizei wurden alarmiert. Die Lenkerin konnte das Fahrzeug aber noch selbstständig verlassen und wurde vom Roten Kreuz versorgt. Die Feuerwehr barg das Fahrzeug mit einem Kran und räumte die Unfallstelle.

Bildergalerie: Fahrzeug in Tragwein gegen Böschung geschleudert Verkehrsunfall in Tragwein – Fahrzeug in Böschung geschleudert (Foto: TEAM FOTOKERSCHI.AT / BRANDSTÄTTER) Bild 1/7 Galerie ansehen

