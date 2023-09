Autolenker rammt Verteilerkasten: Internetausfälle in Mauthausen

Das Fahrzeug kam daraufhin in einem Wasserlauf an Bäumen zum Stillstand. Die Feuerwehr Mauthausen rückte mit dem Kranfahrzeug und weiteren Einsatzkräften und Fahrzeugen an, um das Auto zu bergen. Das Fahrzeug wurde mit dem Kran auf den bereits eingetroffen Abschleppdienst gehoben und von diesem abtransportiert.

Techniker des Internetanbieters begannen sofort mit den Reparaturarbeiten, um die Leitungen und somit die Internetverbindung wiederherzustellen. Lokal kam es für die Dauer der Reparaturarbeiten zu Ausfällen der Verbindung.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

