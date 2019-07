Autolenker ohne Führerschein wollte Polizist umfahren

Der Polizist versuchte am Donnerstagnachmittag zunächst vergeblich, den Lenker (46) im Stadtgebiet von Perg anzuhalten. Bis nach Naarn verfolgte der Beamte das Auto, dabei wollte der Fahrer den Polizisten zwei Mal von der Fahrbahn abdrängen, indem er sein Auto ruckartig Richtung Motorrad lenkte. In Naarn versuchte der 46-Jährige, den Polizisten samt Motorrad umzufahren. Nur mit Mühe konnte dieser einen Zusammenstoß verhindern.

Erst unmittelbar vor dem Haus des Flüchtigen gelang es dem Polizisten, diesen anzuhalten. Der 46-Jährige wurde aufgefordert seinen Autoschlüssel abzugeben, was dieser vehement verweigerte. Schließlich wollte er in sein Haus flüchten, wobei er einen weiteren Polizisten zur Seite stieß. Der Mann, der keinen Führerschein besitzt, wurde vorläufig festgenommen. Gegen den 46-Jährigen musste bereits am 9. Juli wegen des Verdachtes des Widerstandes gegen die Staatsgewalt und der schweren Körperverletzung eingeschritten werden. Er wurde in die Justizanstalt Linz gebracht.